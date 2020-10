Joyce Echaquan: l’enquête menée par la coroner chargée d’un comité sur les Autochtones

MONTRÉAL — C’est la coroner Géhane Kamel, déjà en charge d’un comité sur la mortalité dans les communautés autochtones, qui sera responsable de l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan.

La tenue de cette enquête a été annoncée samedi dernier par le gouvernement de François Legault.

Joyce Echaquan, âgée de 37 ans, est morte le 28 septembre à l’Hôpital de Joliette, après avoir subi des insultes dégradantes de la part de deux employées. Peu avant son décès, la mère de famille de la communauté atikamekw de Manawan s’est filmée de son lit d’hôpital alors que l’on entend parler une infirmière et une préposée aux bénéficiaires.

La coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a fait savoir mercredi qu’elle a désigné Mme Kamel, une avocate, pour mener cette enquête.

«Il est opportun que Me Kamel préside cette enquête puisqu’elle est également responsable du Comité sur la mortalité dans les communautés autochtones et inuites, un comité multipartite récemment mis sur pied par le Bureau du coroner», précise Me Descary.

Le procureur au dossier sera Me Dave Kimpton, lequel sera appuyé par Me Julie Roberge.

Une enquête publique permet au coroner d’assigner des témoins et d’entendre des parties intéressées.

Son objectif n’est pas de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle de quiconque, mais plutôt de déterminer les causes et les circonstances du décès et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations afin d’éviter d’autres décès semblables.

Les audiences auront lieu en 2021.