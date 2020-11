Joyce Echaquan: un concert-bénéfice en sa mémoire et pour la réconciliation

MONTRÉAL — Pour favoriser le dialogue entre les peuples du Québec, et afin d’honorer la mémoire de Joyce Echaquan, de nombreux artistes, dont plusieurs Autochtones, vont participer à un concert-bénéfice.

La liste des vedettes est longue: on pourra y voir et entendre Elisapie, Florent Vollant, Anachnid, Wass, Ariane Moffatt, Natasha Kanapé Fontaine, Jemmy Echaquan, Patrick Watson, Shauit, Jeremy Dutcher, Dominique Fils-Aimé et Boucar Diouf.

La mort tragique de Joyce Echaquan à l’Hôpital de Joliette, fin septembre, a causé une onde de choc au Québec. Peu de temps avant son décès, la mère de famille atikamekw s’est filmée de son lit d’hôpital avec son téléphone cellulaire. Dans la vidéo, on entend une infirmière et une préposée aux bénéficiaires entrer dans sa chambre et tenir à son endroit des propos dénigrants et humiliants.

Les artistes veulent utiliser leurs voix afin de sensibiliser la population à l’importance du dialogue et de la réconciliation, et aussi pour lutter contre le racisme.

Le concert, baptisé «Waskapitan», est un mot atikamek qui signifie «ensemble, rapprochons-nous».

Selon la directrice artistique de l’événement, l‘auteure-compositrice-interprète Elisapie, «Waskapitan» est une «rencontre sans précédent entre les peuples autochtones et non-autochtones», qui offre une chance unique de partage.

«Il sera le point de départ d’un dialogue et une occasion de réaliser quelque chose de magnifique ensemble».

L’événement est une initiative du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et du Centre culturel Desjardins, avec le soutien financier du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et plusieurs organisations de Joliette, incluant le Festival international de Lanaudière et le Musée d’art de Joliette.

Il sera possible de visionner le concert de 90 minutes en ligne, du 3 décembre au 3 janvier. L’accès est gratuit, mais les spectateurs seront invités à faire un don sur le site waskapitan.org .

L’argent recueilli sera remis au Fonds Waskapitan. Il servira entre autres à financer une œuvre d’art en mémoire de Joyce Echaquan, qui assurera aussi une visibilité à la présence des Autochtones à Joliette. Il financera également d’autres projets créés par et pour les membres des Premières Nations, notamment pour améliorer leurs conditions de vie et favoriser le rapprochement entre les peuples.