Joyce Echaquan: une 2e employée de l’Hôpital de Joliette a été congédiée

MONTRÉAL — Une préposée aux bénéficiaires que l’on entend tenir des propos dégradants dans la vidéo filmée par Joyce Echaquan, peu avant sa mort, a aussi été congédiée.

C’est la direction du CISSS de Lanaudière, responsable de l’Hôpital de Joliette où la femme autochtone de la Nation Atikamekw est décédée lundi, qui l’a confirmé jeudi.

Cette femme est entrée lundi dans la chambre de Mme Echaquan, avec l’infirmière qui a déjà été renvoyée.

Dans cette vidéo, on entend les deux femmes tenir des propos dénigrants et dégradants envers leur patiente, qui semble très souffrante et qui halète.

«Je pense que tu as de la misère à t’occuper de toi, on va le faire à ta place», a dit une femme, entre autres paroles.

«T’es épaisse en câlisse», ajoute l’autre. «C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose (…) et c’est nous autres qui paient pour ça.»

La vidéo, qui a largement circulé dans les médias sociaux, a déclenché une onde de choc et d’indignation. De nombreuses voix se sont levées pour dénoncer le racisme existant envers les Autochtones.

Le CISSS de Lanaudière avait déjà annoncé mardi avoir lancé une enquête interne pour faire la lumière sur ce qui s’est passé ce soir-là dans la chambre de la mère de sept enfants. Ce second congédiement a été fait jeudi.

Jeudi, le CISSS a aussi fait savoir qu’une rencontre sera organisée prochainement afin de mettre en place des actions concrètes en partenariat avec la communauté atikamekw, après s’être entretenu avec Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan.

Une investigation menée par le coroner est aussi en cours, notamment pour déterminer la cause du décès de Mme Echaquan.