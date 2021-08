Juillet dernier a été le mois de juillet le plus chaud jamais vu

Le mois de juillet 2021 a été le plus chaud jamais mesuré depuis que des données ont commencé à être compilées il y a 142 ans, ont annoncé des scientifiques américains vendredi.

Alors que des canicules ont balayé des secteurs de l’Europe et des États-Unis, il a fait en moyenne 16,73 degrés Celsius à la surface du globe le mois dernier, battant la marque établie en juillet 2016, puis égalée en 2019 et 2020, a dit vendredi la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

Les sept derniers mois de juillet, entre 2015 et 2021, ont été les sept plus chauds jamais mesurés, a dit Ahira Sanchez-Lugo, une climatologue de la NOAA. Il a fait le mois dernier 0,93℃ de plus que la moyenne du 20e siècle en juillet.

«Dans ce cas-ci, la première place est le pire classement possible, a dit le patron de la NOAA, Rick Spinrad, par voie de communiqué. Ce nouveau record ajoute à la trajectoire inquiétante sur laquelle les changements climatiques ont lancé le globe.»

«Ce sont les changements climatiques, a ajouté Michael Mann, un climatologue de l’université Penn State. C’est un point d’exclamation à la fin d’un été de chaleur, de sécheresse, de feux de forêt et d’inondations sans précédent.»

Plus tôt cette semaine, un prestigieux comité des Nations unies a prévenu que l’activité humaine, et notamment la combustion du pétrole, du charbon et du gaz naturel, continuera à aggraver les changements climatiques.

La température sur la terre en Amérique du Nord et dans des coins de l’Asie et de l’Europe est la grande responsable du record de juillet, a dit Mme Sanchez-Lugo. Si la température mondiale était à peine supérieure à l’ancienne marque, c’est la température terrestre dans l’hémisphère nord qui a permis de la battre, a-t-elle dit.

Les températures dans l’hémisphère nord ont été supérieures de 0,19℃ au record établi en juillet 2012, ce qui représente «un grand écart» en matière de climat, dit Mme Sanchez-Lugo.

Puisque juillet est le mois le plus chaud de l’année, juillet 2021 est également le mois le plus chaud jamais mesuré.

L’oscillation arctique a aussi joué un rôle dans la chaleur sans précédent du mois dernier. Il s’agit d’un phénomène météorologique naturel qui peut contribuer au réchauffement du globe, a dit la NOAA.

La Terre n’a pas vu de mois de juillet plus frais que la moyenne depuis 1976, quand toute la température du globe avait été inférieure à la moyenne.