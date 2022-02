Jusqu’à 30 cm de neige sont attendus sur le nord-est des États-Unis

BOSTON — Une tempête qui glissait lentement vendredi sur le nord-est des États-Unis pourrait laisser jusqu’à 30 centimètres de neige derrière elle, tandis que d’autres régions affrontaient un mélange de giboulée et de glace.

Le Service national météorologique des États-Unis a lancé un avertissement de tempête hivernale pour presque toute la Nouvelle-Angleterre et l’est de l’État de New York. Des veilles de temps hivernal étaient en vigueur de l’Ohio jusqu’aux régions côtières du sud de la Nouvelle-Angleterre et du nord du Maine.

Les gouverneurs de toute la région ont demandé à leurs citoyens d’éviter les déplacements inutiles, et à ceux qui devaient sortir de le faire avec prudence. La limite de vitesse a été abaissée à tout au plus 75 kilomètres/heure sur plusieurs autoroutes.

Des centaines de vols ont été annulés dans les principaux aéroports du secteur, dont plus de 300 à l’aéroport international Logan, à Boston, et plus d’une centaine à l’aéroport international Newark Liberty du New Jersey.

La police rapporte de multiples accidents sur les routes glacées. On déplore au moins quatre décès au Missouri, dont celui d’une femme de 74 ans qui a perdu le contrôle de sa voiture. La police croit qu’elle roulait possiblement trop vite pour les conditions du moment. Les autres victimes sont âgées de 18, 52 et 54 ans.

Les intempéries ont aussi interféré avec les transports en commun. Le service de train de banlieue a été partiellement interrompu au New Jersey quand un arbre est tombé sur les voies.

Un train de banlieue a été retardé au Massachusetts quand il a heurté une chenillette utilisée pour déneiger les trottoirs et qui, pour une raison quelconque, avait été abandonnée sur les voies. Personne n’a été blessé.

Les stations de ski de la région ont accueilli les flocons avec plaisir, après le temps inhabituellement doux des derniers jours.