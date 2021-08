Jusqu’où doit aller la liberté universitaire? Réponse attendue en décembre

QUÉBEC — Jusqu’où doit aller la liberté universitaire? Quelles sont les limites que ne devraient pas franchir les enseignants de nos universités devant leurs étudiants, en abordant des questions délicates ou en utilisant des mots controversés? L’autocensure fait-elle déjà des ravages dans les salles de cours?

Ce n’est là qu’un aperçu des enjeux que devront aborder au cours des prochains mois les membres de la commission spéciale chargée de fixer les balises à l’espace de liberté accordé aux professeurs d’université.

Cette commission, dirigée par l’ex-ministre péquiste Alexandre Cloutier, qui occupe désormais un poste de vice-recteur à l’Université du Québec à Chicoutimi, aura donc jusqu’à la fin de l’année pour deviser sur l’étendue et les limites de ce qu’il est convenu d’appeler la liberté académique, incluant l’utilisation des mots devenus tabous dans les salles de cours de nos campus universitaires.

Dans ses recommandations, elle devra notamment préciser le rôle attendu de chacun (étudiants, enseignants, universités et gouvernement) et les obligations de chacun, en se prononçant sur la pertinence de demander ou non aux élus d’adopter une loi visant à mieux encadrer cette précieuse liberté académique.

Aux yeux de certains, cette liberté est menacée depuis quelque temps par des éléments radicaux parmi les étudiants. Un exemple parmi d’autres qui avait fait couler beaucoup d’encre: en septembre dernier, une professeure de l’Université d’Ottawa, Verushka Lieutenant-Duval, avait été suspendue, à la suite d’une plainte, pour avoir prononcé le mot devenu tabou qui commence par la lettre «n» pendant un de ses cours.

Alerté, le gouvernement Legault avait pris position en faveur de la liberté académique dans les mois qui avaient suivi et avait confié à un groupe de travail, en mars, le mandat de documenter et d’examiner ce phénomène, tout en lui formulant des recommandations. Le rapport est attendu en décembre.

Depuis mars, la commission Cloutier a reçu 43 mémoires, souvent en provenance d’enseignants inquiets devant la tournure des événements et prompts à revendiquer leur droit de transmettre leur matière en classe à l’abri de toute contrainte doctrinale.

Mardi, la commission a entrepris une nouvelle étape, celle de la consultation publique, qui s’étendra jusqu’au 1er septembre. Les cinq jours d’audiences publiques sont diffusés en direct sur Youtube.

Un questionnaire a aussi été transmis à pas moins de 33 000 professeurs et chargés de cours. Les réponses à ce questionnaire vont permettre à la commission «de tirer certaines conclusions», a fait valoir M. Cloutier en entrevue téléphonique, et surtout de jauger l’ampleur du phénomène ou de la menace qui pèse sur la liberté des enseignants, au moins selon leur perception.

«Il n’y a aucun doute», dit-il, que l’inquiétude s’est répandue dans les salles de cours de nos universités, qu’il s’agisse de la frilosité ambiante autour des mots utilisés, des sujets abordés ou des choix de conférenciers invités. Le risque de céder à l’autocensure paraît bien présent.

Il ressort des divers mémoires soumis à la commission un consensus selon lequel «il n’y a pas de droit d’offenser et il n’y a pas non plus de droit de ne pas être offensé. C’est un propos qui revient beaucoup dans les mémoires», relate le commissaire.

Dans son rôle de président, M. Cloutier fait preuve de prudence et refuse de révéler le fond de sa pensée sur l’ampleur du phénomène, mais il convient qu’il y a «des situations bien réelles qui ont été citées et il y a des vraies préoccupations» en milieu universitaire.

Lors de sa première sortie publique en tant que président de la commission, en mars dernier, M. Cloutier avait dit que «la démocratie serait directement atteinte si on devait interdire que certains thèmes soient abordés dans nos universités, que certains sujets soient bannis ou considérés tabous».

De son côté, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, avait déclaré que la situation de la liberté académique dans nos universités, une question «fondamentale», la préoccupait «beaucoup».

Le premier ministre François Legault s’était prononcé quant à lui contre la censure en milieu universitaire, l’hiver dernier, et à propos des solutions à appliquer il avait dit pencher vers un simple énoncé gouvernemental plutôt qu’une loi, convaincu que les universités souhaiteraient préserver farouchement leur autonomie et leur indépendance.