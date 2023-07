Juste pour rire aura son «étoile» des célébrités canadiennes aussi à Montréal

MONTRÉAL — L’intronisation du Groupe Juste pour rire/Just for Laughs sur l’Allée des célébrités canadiennes sera soulignée mercredi à Montréal au cours d’une cérémonie durant laquelle l’entreprise se verra remettre une plaque commémorative qu’elle installera dans la ville.

La compagnie montréalaise avait officiellement fait son entrée sur l’Allée des célébrités canadiennes à l’occasion d’un gala où son «étoile» devant être gravée sur un des trottoirs du secteur des théâtres à Toronto avait été dévoilée, en décembre dernier.

Depuis 2017, les nouveaux intronisés ont maintenant la possibilité de marquer aussi le coup dans leur ville natale avec une célébration publique qui comprend le dévoilement d’une seconde «étoile» — une réplique de la première — à installer à domicile.

Pour le Groupe Juste pour rire, cet événement spécial se tiendra mercredi après-midi dans un hôtel près du Quartier des spectacles, au moment où son plus gros festival d’humour bat son plein jusqu’au 29 juillet à Montréal.

La cérémonie, animée par l’humoriste Rachid Badouri, aura lieu en présence notamment de représentants de la Ville de Montréal et de l’Allée des célébrités canadiennes.

L’emplacement de la plaque spéciale, remise sous l’initiative «Une étoile d’ici», reste à déterminer.

«On doit finaliser l’endroit avec la Ville de Montréal et le Quartier des spectacles», a indiqué en entrevue le président-directeur général du Groupe Juste pour rire, Charles Décarie.

Il précise que les discussions doivent se poursuivre après la fin du festival.

Reconnaître l’expertise de JPR

Le Groupe Juste pour rire est la deuxième entreprise québécoise à faire partie de l’Allée des célébrités canadiennes, après le Cirque du Soleil qui a décroché cet honneur en 2002.

Aux yeux de M. Décarie, cette intronisation est une forme de reconnaissance de la contribution du festival de Montréal à l’univers de l’humour, que ce soit sur scène ou dans les médias, ainsi que de sa notoriété.

«C’est une façon de confirmer que ce que les artistes disent à propos du Groupe Juste pour rire et du festival, il y a quelqu’un d’autre qui se rallie à leur voix, c’est-à-dire que c’est l’endroit où il faut être quand on est en comédie», a mentionné le PDG.

L’Allée des célébrités canadiennes vient aussi reconnaître toute l’expertise à l’étranger du Groupe Juste pour rire, qui organise des dizaines de spectacles d’humour partout à travers le monde, soutient M. Décarie.

«C’est non seulement d’avoir lancé des dizaines, des dizaines, voire des centaines de carrières d’artistes ou d’avoir contribué à positionner Montréal comme le centre de la comédie, mais d’avoir su exporter ce savoir-faire dans de grandes villes du monde», a-t-il affirmé.

Pour illustrer son propos, M. Décarie évoque que le Groupe organise une conférence professionnelle pendant le festival à laquelle assistent des représentants de l’industrie de la télévision des États-Unis et de Toronto pour repérer des talents et observer les tendances en humour.

De plus, des chaînes de télévision étrangères et des plateformes de diffusion en continu viennent capter du contenu en français et en anglais des spectacles pour leur réseau.

Cela démontre que Juste pour rire est «une source de talents et d’innovation en humour», a fait valoir M. Décarie.

Dans le cadre de son intronisation,le Groupe Juste pour rire a également reçu un montant de 10 000 $ qu’il a décidé de remettre à Mission Bon Accueil.

Plusieurs autres Québécois ont aussi été intronisés sur l’Allée des célébrités canadiennes, dont Céline Dion, Maurice Richard et Denys Arcand.

Le sénateur à la retraite et lieutenant-général Roméo Dallaire a aussi été intronisé en 2021. Une cérémonie spéciale, comme celle pour le Groupe Juste pour rire, se tiendra jeudi dans l’est de Montréal.

L’Allée des célébrités canadiennes, qui célèbre l’impact des réalisations des Canadiens, a intronisé plus de 200 personnes au cours des 25 dernières années.