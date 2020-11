Justin Trudeau a appelé et félicité Nancy Pelosi

OTTAWA — Après avoir félicité et appelé Joe Biden, voilà que le premier ministre Justin Trudeau a joint par téléphone et félicité une autre élue démocrate. Donald Trump, lui, continue à nier sa défaite.

Mercredi, le premier ministre canadien s’est entretenu avec la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

Le bureau de M. Trudeau a fait rapport de cet entretien téléphonique. Il y a été question de la pandémie et de ses «conséquences économiques et sanitaires». On a aussi parlé de droits de la personne et de changements climatiques.

«Le premier ministre s’est dit impatient d’aborder avec la présidente et l’administration du président élu Biden des enjeux fondamentaux comme le commerce, les dispositions du programme Buy America et la coopération énergétique», peut-on lire dans le compte-rendu rappelant les points litigieux entre le gouvernement canadien et l’éventuel gouvernement démocrate américain.

Le dossier des «deux Michael», Kovrig et Spavor, détenus illégalement par la Chine est aussi revenu sur le tapis. Les deux Canadiens font les frais des représailles du gouvernement chinois contre Ottawa qui a accepté d’arrêter une dirigeante de Huawei, à la demande de Washington.