Justin Trudeau a reçu beaucoup de portraits de lui-même en cadeaux

Justin Trudeau s’est vu offrir en cadeau son portrait, sous une forme ou une autre, quelque 17 fois depuis qu’il est devenu premier ministre, dont une fois par le président de la Chine.

Ces portraits, ainsi qu’une myriade de vases, bouteilles de vin et accessoires «Star Wars», font partie des plus de 400 cadeaux d’une valeur de plus de 200 $ que M. Trudeau a déclarés au commissaire fédéral à l’éthique depuis son élection à la fin de 2015.

Une analyse de ces listes montre que plus de 140 cadeaux ont été offerts à son épouse Sophie ou à leurs enfants, et 110 provenaient de chefs d’État ou de gouvernements d’autres pays.

Parmi ces dirigeants, le roi de Jordanie a été le plus généreux avec 10 cadeaux à M. Trudeau, allant d’une selle en cuir faite à la main jusqu’à des pots de miel.

Le premier ministre a dû céder à l’État 20 de ces cadeaux, dont trois portraits de sa personne, car ils valaient plus de 1000 $. Mais il a remboursé une partie des frais de deux cadeaux — un vélo électrique chinois et une gravure inuite – afin de pouvoir les conserver.

Un ancien chef du protocole explique que la cession de ces cadeaux à l’État constitue une procédure bureaucratique normale et orchestrée avec soin. Il soutient aussi que les premiers ministres canadiens préféreraient en général ne pas recevoir de cadeaux du tout, en raison de la possible mauvaise impression que cela pourrait laisser dans l’opinion publique.