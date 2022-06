Justin Trudeau assistera au Sommet des Amériques à Los Angeles la semaine prochaine

WASHINGTON — Le premier ministre Justin Trudeau participera la semaine prochaine au Sommet des Amériques à Los Angeles alors que le président Joe Biden convoque les dirigeants pour parler des problèmes de l’hémisphère occidental.

En route pour la Californie, M. Trudeau et la ministre de la Défense Anita Anand se rendront également à Colorado Springs, qui abrite le système de défense continentale commandé conjointement connu sous le nom de Norad.

Le cabinet du premier ministre a confirmé vendredi matin les détails du voyage qui se déroulera du 7 au 11 juin.

Les analystes militaires attendent depuis des mois d’en savoir plus sur la façon dont le Canada et les États-Unis envisagent de moderniser le système Norad, en particulier à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, bien qu’il ne soit pas clair si une annonce est imminente.

À Los Angeles, l’impact social et humanitaire de la guerre en Ukraine sera un thème central des pourparlers, tout comme les nouvelles façons de relever les défis migratoires mondiaux, y compris ceux auxquels sont confrontés les États-Unis à sa frontière sud.

M. Trudeau sera également accompagné de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, qui participeront à des réunions supplémentaires sur les changements climatiques et la protection de la nature.

Le premier ministre «soulignera l’importance d’adopter des mesures ambitieuses pour le climat, entre autres pour protéger nos océans et réduire la pollution, tout en créant de bons emplois et en faisant croître l’économie», a indiqué dans un communiqué le bureau du premier ministre.

«Il compte également promouvoir la démocratie et insister sur l’importance continue des tests de dépistage et des traitements relatifs à la COVID-19 pour détecter de nouveaux variants et contenir de futures éclosions.»