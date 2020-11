Justin Trudeau défend l’arrestation de Meng Wanzhou à l’APEC

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a défendu jeudi l’arrestation par les autorités canadiennes de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, en expliquant que le Canada ne pouvait pas être sélectif lorsqu’il est question de primauté du droit.

Le premier ministre a ajouté que d’autres pays devaient se montrer fermes à l’égard de la Chine, pour s’assurer qu’elle respecte aussi les règles internationales et cesse de tenter de dicter la marche du monde en fonction de ses intérêts.

M. Trudeau a répondu ainsi à des questions au sommet de l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), où il rejoindra le dirigeant chinois Xi Jinping et d’autres chefs d’État et de gouvernement du pourtour du Pacifique, vendredi, pour des discussions virtuelles sur le commerce.

Le premier ministre s’est fait demander jeudi s’il regrettait la détention par les autorités canadiennes de Mme Meng en décembre 2018 relativement à des accusations de fraude aux États-Unis. Il a répondu: «Absolument pas».

M. Trudeau, qui se retrouvera également avec le dirigeant chinois au sommet du G20 organisé par l’Arabie saoudite en fin de semaine, a affirmé que l’élection de Joe Biden n’était pas un remède en soi pour de nombreux défis auxquels font face les États-Unis et le monde.

Il a plutôt fait valoir que les dirigeants dans le monde devaient mieux comprendre la peur et l’anxiété ressenties par des gens un peu partout sur la planète, et que cela nécessitait notamment de s’assurer que la mondialisation et le libre-échange bénéficient à ces gens tout en s’attaquant aux changements climatiques.