Justin Trudeau demande à nouveau à New Delhi de collaborer à l’enquête policière

Le premier ministre Justin Trudeau demande l’aide de New Delhi dans l’enquête sur le meurtre d’un militant indépendantiste sikh en sol canadien, tandis que l’Inde affirme que le Canada ne lui a fourni jusqu’ici aucune information sur cette affaire.

M. Trudeau a révélé lundi en Chambre qu’il y avait des «allégations crédibles» selon lesquelles l’Inde serait impliquée dans le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, abattu par balle en juin devant le temple sikh qu’il dirigeait en Colombie-Britannique.

Aux Nations unies, jeudi, M. Trudeau a déclaré en conférence de presse qu’il souhaitait que l’Inde prenne la question au sérieux et travaille avec le Canada «en toute transparence» pour s’assurer que «justice soit faite» dans ce dossier criminel.

M. Trudeau a souligné que le Canada ne céderait pas sur la primauté du droit, la défense de ses valeurs et la protection des citoyens canadiens.

Lors d’une conférence de presse, jeudi, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a déclaré qu’aucune information spécifique n’avait été partagée par le Canada sur l’affaire Nijjar.

Selon Arindam Bagchi, l’Inde a déclaré au Canada qu’elle était prête à examiner toute information qu’Ottawa pourrait fournir aux autorités.

À New York, M. Trudeau a souhaité «que le gouvernement de l’Inde prenne le temps de s’engager avec nous et de travailler avec le Canada pour faire le suivi sur ces allégations et pour aider à s’assurer que la justice soit faite».