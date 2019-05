Justin Trudeau déplore le «recul des droits des femmes» aux États-Unis

OTTAWA — Justin Trudeau se dit profondément déçu du «recul des droits des femmes» observé récemment dans des États américains qui cherchent à interdire l’accès à l’avortement.

La législature de l’Alabama a adopté cette semaine une loi interdisant les avortements dans pratiquement tous les cas, alors que d’autres États du Sud et du Midwest prennent des mesures similaires.

En visite à Paris, le premier ministre Trudeau a déclaré jeudi aux journalistes français qu’il regrettait ces décisions américaines. Il a réaffirmé sa propre position en faveur du libre choix en matière d’avortement et il a assuré que le Canada défendrait toujours, sans équivoque, le droit d’une femme à mettre fin à sa grossesse.

Il a également dénoncé les politiciens conservateurs qui soutiennent les initiatives antiavortement — comme l’a fait elle aussi, jeudi, sa ministre des Femmes et de l’Égalité des genres.

Maryam Monsef a envoyé une lettre à 12 députés conservateurs dans laquelle elle dénonce leur participation à une manifestation antiavortement sur la colline du Parlement la semaine dernière — preuve, selon elle, que ces élus veulent rouvrir le débat sur l’avortement au Canada.

Mme Monsef appelle le chef conservateur Andrew Scheer à réaffirmer clairement le droit des Canadiennes aux services de santé sexuelle et reproductive, et à travailler avec le gouvernement libéral pour protéger les services d’avortement légal au Canada et dans le monde.