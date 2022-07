Justin Trudeau élargit le plan de protection des océans pour couvrir plus de régions

BOWEN ISLAND, C.-B. — Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouveaux détails sur le plan de 3,5 milliards $ du gouvernement fédéral pour protéger les océans.

Dans son dernier budget, le gouvernement s’est engagé à ajouter 2 milliards $ sur neuf ans aux 1,5 milliard $ déjà réservés à la protection des océans.

Lors d’une conférence de presse en Colombie-Britannique, mardi, M. Trudeau a indiqué que le gouvernement avait maintenant lancé une version élargie du Plan de protection des océans.

«On va prendre des mesures pour lutter contre les nouvelles menaces à notre sécurité et à nos écosystèmes maritimes, et on va renforcer les partenariats avec les peuples autochtones», a déclaré M. Trudeau.

Plus de 50 initiatives ont été mises en œuvre depuis la création du plan en 2016. Par exemple, le gouvernement a rouvert d’importants centres d’intervention en cas d’incident, comme le Centre secondaire de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne de St. John’s, à Terre-Neuve.

De plus, des mesures ont été prises pour protéger des espèces en péril, notamment l’épaulard résident du sud, et financer des initiatives pour la protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord. Les nouveaux fonds visent à étendre ces efforts à davantage de régions.

M. Trudeau affirme que la nouvelle version du plan vise à maintenir les océans et les côtes en bonne santé, à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et à bâtir un avenir propre pour les futures générations.

Il soutient que «nous sommes chanceux» d’avoir autant d’espaces naturels au Canada et que «nous avons une responsabilité de nous en occuper».