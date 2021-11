Justin Trudeau en route pour le Sommet des leaders nord-américains à Washington

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau s’envole mercredi matin vers Washington pour un séjour qui comprendra notamment des rencontres à la Maison-Blanche, jeudi, avec le président des États-Unis, Joe Biden, et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour le premier Sommet des leaders nord-américains depuis 2016.

Mercredi midi, le premier ministre Trudeau participera d’abord à une séance de questions et réponses organisée par le Wilson Center.

En après-midi, il aura d’abord des entretiens avec la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, et le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy.

Il rencontrera ensuite le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le leader de la minorité au Sénat, le républicain Mitch McConnell.

Jeudi matin, Justin Trudeau participera à un événement avec des élèves d’école intermédiaire en compagnie de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris.

Il aura ensuite des entretiens tour à tour avec le président López Obrador et le président Biden. Les trois chefs de gouvernement se rencontreront ensuite ensemble à la Maison-Blanche, en fin d’après-midi.

Durant ce Sommet des leaders nord-américains, les États-Unis, le Mexique et le Canada devraient tracer une nouvelle voie de collaboration pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et faire progresser la sécurité sanitaire. Ils discuteront également de compétitivité et de croissance équitable, y compris des changements climatiques, de même que d’une vision régionale de la migration, selon ce qu’a annoncé la Maison-Blanche.

Le premier ministre Trudeau tiendra en soirée une conférence de presse à l’Ambassade du Canada aux États-Unis.