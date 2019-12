Justin Trudeau en route vers Londres pour le sommet de l’OTAN

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau se rend à Londres, lundi, pour célébrer le 70e anniversaire de l’alliance militaire de l’OTAN, qui fait face à des incertitudes quant à la façon dont elle devrait traiter avec la Russie et la Chine, en plus d’être aux prises avec ses propres divisions internes.

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a été créée par des pays d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale au début de la guerre froide pour faire échec à l’Union soviétique, et elle constitue l’une des pierres angulaires de la sécurité, de la protection et de l’influence du Canada dans le monde depuis des décennies.

Mais l’alliance doit faire face à de nombreux défis, à commencer par l’incertitude quant à l’engagement de Donald Trump à son endroit, en partie à cause de la frustration du président américain vis-à-vis de certains alliés qui n’ont pas, selon lui, dépensé suffisamment pour leur propre défense.

Le Canada entre dans cette catégorie et, même si M. Trudeau défendra l’alliance au cours des prochains jours, il fera sans doute face à des pressions pour augmenter les dépenses militaires canadiennes, qui sont loin d’atteindre l’objectif convenu par l’OTAN.

La Chine devrait également occuper une place importante dans les discussions au moment où le pays prend davantage de place dans sa région et dans le monde entier — et à cause des pressions américaines sur le Canada et d’autres pays pour qu’ils ferment les portes de leurs réseaux 5G à Huawei.

L’alliance est également en désaccord sur le meilleur moyen de composer avec la Russie, certains membres suggérant davantage de dialogue alors même que d’autres, comme le Canada, adoptent une ligne dure face à ses actions en Ukraine et ailleurs.