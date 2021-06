Justin Trudeau est à Bruxelles pour discuter avec l’OTAN et l’Union européenne

BRUXELLES — Le premier ministre Justin Trudeau est à Bruxelles, lundi, pour participer au Sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et au Sommet Canada-Union européenne.

Justin Trudeau va débuter sa journée par une rencontre avec le président de la Lettonie. Les Forces armées canadiennes coordonnent dans ce pays l’Opération REASSURANCE dont la mission vise à dissuader la Russie de mener des activités hostiles dans la région.

Le premier ministre canadien doit également rencontrer le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, avant le début officiel du Sommet de l’OTAN, où tous les yeux seront tournés vers le président américain Joe Biden. Les alliés cherchent à savoir comment le nouveau président des États-Unis souhaite renouveler la relation de son pays avec l’OTAN.

Son prédécesseur, Donald Trump, avait qualifié l’OTAN d’«obsolète».

Selon certains experts, les discussions au sein de l’OTAN devraient porter sur la cybersécurité et la guerre de l’information ainsi que sur les enjeux liés à la Russie et à la Chine.

Plus tard, le premier ministre Trudeau doit également rencontrer les dirigeants de l’Union européenne Charles Michel et Ursula von der Leyen. Ensemble, ils devraient discuter de la pandémie de COVID-19, des changements climatiques et de l’accord commercial entre le Canada et l’Europe.