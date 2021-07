Justin Trudeau est «très déçu» de la sélection de Logan Mailloux par le Canadien

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’en tant que «fan fini» du Canadien de Montréal, il était «très déçu» de la sélection de Logan Mailloux lors du repêchage dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Logan Mailloux, qui a été choisi par le Canadien le 23 juillet, avait été condamné l’an dernier en Suède à une amende. Il avait été reconnu coupable par un tribunal d’accusations liées au partage, sans consentement, d’une photo d’une partenaire sexuelle. Le jeune homme avait partagé la photo avec ses coéquipiers.

M. Trudeau a déclaré mardi aux journalistes à Moncton, au Nouveau-Brunswick, que l’organisation du Canadien avait commis une erreur de jugement et qu’elle devait maintenant des explications aux partisans.

Logan Mailloux, âgé de 18 ans, avait demandé aux équipes de la LNH de ne pas le repêcher cette année. Le joueur, originaire de Belle River, en Ontario, préférait plutôt avoir la chance de gagner en maturité et de refaire ses preuves avec les Knights de London l’hiver prochain. Il a déclaré samedi aux journalistes qu’il avait «commis un geste stupide et irresponsable» et qu’il avait «agi sans penser».

La sélection de Mailloux a suscité de nombreuses réactions négatives, notamment d’Isabelle Charest, ministre québécoise responsable de la Condition féminine — et ancienne athlète olympique —, mais aussi d’organismes qui œuvrent auprès des femmes victimes de violences sexuelles.

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, avait expliqué aux journalistes samedi que l’écart entre Mailloux et le joueur suivant sur la liste du Tricolore était trop important pour ignorer ce jeune talent. Il croit aussi que le jeune défenseur aurait été repêché de toute façon par une autre équipe si le Canadien ne l’avait pas choisi.

Le directeur général adjoint, Trevor Timmins, a indiqué que l’organisation croyait en ses remords. «Nous allons l’aider à passer à travers cette période difficile. Nous avons le personnel pour l’aider avec ça. Il sortira grandi de cette expérience», a-t-il dit.

M. Trudeau a déclaré mardi qu’«en tant que fan fini du Canadien, il faut que j’avoue que j’ai été très déçu de la décision. Je pense que ça a été une erreur de jugement, je pense que le club a des explications à offrir aux Montréalais et aux fans à travers le pays.»

