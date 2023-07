Justin Trudeau et François Legault présents à Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, Qc — Plusieurs élus, dont les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, participent jeudi aux commémorations qui soulignent les 10 ans de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, qui a fauché la vie de 47 personnes.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau est arrivé un peu avant 11 heures à l’église Sainte-Agnès, qui était un refuge pour les familles endeuillées lors de la tragédie du 6 juillet 2013.

Après avoir rendu hommage aux victimes, le premier ministre a brièvement répondu aux questions des médias et n’a laissé aucun doute sur la position de son gouvernement concernant l’emplacement de la future voie de contournement, un sujet qui divise la communauté.

«Je sais que des agriculteurs sont préoccupés concernant la perte de terres agricoles, mais pour moi, ce n’est même pas une question qui se pose. La tragédie, le traumatisme et la peine que les gens vivent encore tous les jours avec le train qui continue de passer dans cette ville, on doit en finir et c’est ce qu’on va faire», a indiqué le premier ministre.

Dans la foulée de la catastrophe qui a fauché 47 vies, de nombreux Méganticois se sont opposés au retour du passage de trains contenant des matières dangereuses au centre-ville et rapidement, la construction d’une voie de contournement est devenue la priorité pour le conseil municipal de l’époque, et l’est encore pour celui de l’administration actuelle.

Mais 10 ans après le drame, la voie de contournement qui devait faire partie du processus de guérison de la communauté n’est toujours pas construite.

«Les travaux devraient débuter à l’automne», a indiqué Justin Trudeau.

Le premier ministre François Legault est arrivé quelques minutes avant son homologue fédéral à l’église Sainte-Agnès.

«C’est important que les gens de Lac-Mégantic sachent qu’on est encore derrière eux même si ça fait 10 ans», a indiqué le premier ministre en ajoutant qu’il souhaitait remercier «tous ceux qui ont aidé», les premiers répondants, mais aussi l’ancienne mairesse Colette Roy-Laroche et l’ex-première ministre Pauline Marois.

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, est l’un des premiers politiciens à s’être présenté à l’église jeudi matin.

Comme ses prédécesseurs, il a fermé la porte à la demande d’élus et de citoyens qui souhaitent la mise en place d’une commission d’enquête publique sur la tragédie ferroviaire.

Son homologue québécoise aux Transports, Geneviève Guilbeault, était la porte-parole du Bureau du coroner qui devait identifier les victimes de la catastrophe en «travaillant avec les survivants et les gens qui cherchaient leurs proches».

La ministre a tenu à souligner l’incroyable «leçon de résilience et d’humanité» qu’elle a apprise à l’époque.

«J’étais ici dans les premières heures de l’accident» et «on pensait rester quelques heures, mais on est resté plusieurs semaines», a-t-elle relaté.

«C’est incroyablement émouvant cette journée pour moi, aujourd’hui», a expliqué Geneviève Guilbault.

Pendant la cérémonie religieuse, des femmes, mères, épouses et filles de victimes, ont déposé des fleurs sur l’autel.

L’ancienne mairesse Colette Roy-Laroche et celle qui l’a remplacée, Julie Morin, ont également déposé des gerbes.

Tôt le matin, à 1h14, des centaines de personnes qui arboraient des étoiles lumineuses sur leurs vêtements ont éclairé le centre-ville de Lac-Mégantic, en participant à une marche pour honorer les victimes, à l’heure précise où le train a déraillé 10 ans plus tôt.