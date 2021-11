Justin Trudeau et Valérie Plante discutent d’armes de poing

Le premier ministre Justin Trudeau s’est montré ouvert à discuter de la question des armes de poing avec la mairesse Valérie Plante, vendredi, à Montréal.

Le premier ministre effectuait une visite-éclair à l’hôtel de ville, d’abord pour féliciter Mme Plante pour sa réélection, le 7 novembre dernier.

S’adressant brièvement à la presse avant leur rencontre, Mme Plante s’est dite heureuse d’accueillir à nouveau M. Trudeau, avec qui elle a dit avoir «toujours bien travaillé», indiquant qu’ils allaient discuter des différents enjeux qui touchent la métropole.

M. Trudeau, après avoir salué la présence d’un conseil municipal «progressiste», a toutefois été plus précis, disant vouloir aborder les questions de logement, de transport collectif, de sécurité publique et, plus précisément, des armes de poing.

La flambée des événements violents impliquant des armes à feu à Montréal est un sujet de préoccupation grandissante. Tant Mme Plante que le premier ministre François Legault réclament d’Ottawa un meilleur contrôle des frontières et, surtout, l’interdiction des armes de poing.

Mme Plante ne s’est pas gênée par ailleurs pour critiquer durement dans le passé la proposition de M. Trudeau de laisser les Villes décider du bannissement des armes de poing, une idée que Mme Plante a qualifiée d’absurde pas plus tard que lundi dernier.