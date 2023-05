Justin Trudeau exhorté à condamner l’arrestation d’un ex-premier ministre pakistanais

OTTAWA — Une quinzaine de députés du groupe d’amitié Canada-Pakistan exhortent le premier ministre Justin Trudeau à dénoncer l’arrestation de l’ancien premier ministre pakistanais.

Imran Khan, qui est maintenant le chef de l’opposition au Pakistan, a été arrêté plus tôt ce mois-ci pour corruption et terrorisme, déclenchant de violentes manifestations.

La Cour suprême du pays a ordonné la libération de M. Khan, affirmant que l’arrestation était illégale.

L’homme politique a été évincé de son poste de premier ministre l’année dernière lors d’un vote de censure qui, selon lui, faisait partie d’un complot illégal orchestré par Washington et son successeur, le premier ministre Shahbaz Sharif.

Seize députés canadiens ont interpellé dans une lettre M. Trudeau et ont soutenu qu’ils étaient gravement préoccupés par la violence qui se déroule au Pakistan et par l’arrestation illégale de civils et de journalistes.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré la semaine dernière à la Chambre des communes qu’elle était «très préoccupée par la crise politique» au Pakistan, mais n’a pas précisé comment le Canada allait s’engager sur la question.