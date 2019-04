Justin Trudeau nomme un nouveau juge en chef en Nouvelle-Écosse

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse a un nouveau juge en chef.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mercredi que Michael Wood succédera au juge en chef Michael MacDonald, qui a récemment pris sa retraite.

Le juge Wood siégeait à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (l’équivalent de la Cour supérieure) depuis 2011, après avoir passé des dizaines d’années à pratiquer le droit au cabinet Burchells LLP, à Halifax.

Il sera maintenant juge en chef de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, le plus haut tribunal de la province.

Selon une biographie officielle, le juge Wood est né à Portsmouth, au Royaume-Uni, pendant que son père était en échange avec la Marine royale. Il a étudié la chimie avant d’obtenir son baccalauréat en droit à l’Université Dalhousie.

Le juge Wood a été le mentor de plusieurs nouveaux juges et d’avocats issus de minorités visibles ayant pour objectif de devenir juges.

«Le juge en chef Wood a pratiqué le droit à Halifax pendant près de trente ans, et a plus récemment travaillé pendant presque huit ans en tant que juge de la Cour suprême de la province. Grâce à son expérience et à son expertise, je sais qu’il apportera des contributions essentielles à la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse», a déclaré le premier ministre Trudeau dans un communiqué.

Michael Wood sera officiellement assermenté dans les prochaines semaines.