Justin Trudeau participera à un concert virtuel pour l’équité vaccinale dans le monde

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau est sur la liste des orateurs lors d’un grand concert international virtuel, le mois prochain, pour promouvoir l’équité vaccinale dans le monde.

Le concert en direct «VAX», initiative de l’organisme «Global Citizen», sera diffusé sur YouTube le 8 mai. L’événement, animé par Selena Gomez, promet des performances de Jennifer Lopez, Eddie Vedder et les Foo Fighters, notamment.

Le cabinet du premier ministre confirme que M. Trudeau prononcera un discours sur la nécessité d’une coopération internationale pour mettre fin à la pandémie. D’autres personnalités doivent prendre la parole: Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn et Sean Penn.

Les organisateurs du concert demandent aux dirigeants politiques de s’engager à faire en sorte que les vaccins soient disponibles dans tous les pays. Le Canada fait partie des pays critiqués pour avoir accumulé les vaccins. Les pays riches font la queue pour signer des contrats privés d’acquisition, et les pays les plus pauvres vont attendre plus longtemps pour vacciner même leurs citoyens les plus vulnérables.

Le Canada est l’un des plus grands contributeurs à l’initiative mondiale de partage de vaccins connue sous le nom de COVAX. Ottawa s’est engagé à fournir des doses excédentaires à d’autres pays une fois que les Canadiens auront été vaccinés, mais il a été critiqué pour avoir également accepté des doses de COVAX alors qu’il avait signé en privé des contrats qui lui permettraient d’administrer huit doses à chaque Canadien.

Le prince Harry et son épouse Meghan, qui collectent des fonds pour COVAX, participeront également au concert «VAX», tout comme le président américain, Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et le président français, Emmanuel Macron.