Justin Trudeau participera en personne à deux sommets en Europe cette semaine

OTTAWA — Justin Trudeau participera en personne à deux sommets internationaux tenus en Europe dans les prochains jours.

Le premier ministre quittera Ottawa peu après l’assermentation de son nouveau conseil des ministres mardi.

Son voyage commencera par un arrêt aux Pays-Bas vendredi pour une visite bilatérale à La Haye. Il y rencontrera son homologue Mark Rutte.

Il sera à Rome, les 30 et 31 octobre pour le Sommet des dirigeants du G20. Il y sera question de la pandémie de COVID-19. M. Trudeau entend également commencer à parler là de transition vers l’énergie propre et de lutte aux changements climatiques, le sujet de la réunion qui suivra, à Glasgow, au Royaume-Uni.

Les deux premiers jours de novembre, M. Trudeau participera donc à la COP26.

Les leaders du monde doivent s’y attaquer, une fois de plus, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

«Ensemble, nous en finirons avec la COVID-19, nous nous attaquerons à la crise climatique mondiale et nous bâtirons un meilleur avenir pour tous», a espéré le communiqué émis par le bureau du premier ministre, lundi matin.

«Je suis impatient de travailler avec les dirigeants au cours du Sommet des dirigeants du G20 et de la COP26 afin que nous puissions, ensemble, bâtir un avenir plus propre et plus prospère pour tous», y a écrit M. Trudeau.