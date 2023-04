Justin Trudeau pourrait parler de minéraux essentiels lors de sa visite à New York

NEW YORK — Le premier ministre Justin Trudeau est en route pour New York, mercredi, où des experts s’attendent à en savoir plus sur les plans du Canada pour les minéraux critiques.

Le Canada et les États-Unis se sont engagés à travailler ensemble dans ce dossier, et les dirigeants d’entreprise affirment qu’il est temps de simplifier le processus d’octroi de permis, afin de tirer parti des richesses minérales canadiennes.

M. Trudeau assistera à la conférence «Global Citizen NOW», où des «célébrités progressistes» discutent des grands problèmes de l’heure, tels que la pauvreté et les changements climatiques.

Le premier ministre s’adressera également à l’influent «Council on Foreign Relations» américain, où les observateurs s’attendent à apprendre comment le Canada tirera parti de la visite du président Joe Biden le mois dernier à Ottawa.

Le Canada et les États-Unis se sont engagés à travailler ensemble pour développer une chaîne d’approvisionnement sûre en minéraux essentiels afin d’alimenter l’économie verte, en pleine croissance.

L’objectif est également de freiner l’influence internationale de la Chine, longtemps principale source de ces minéraux essentiels dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, des équipements de défense et des composants électroniques.