Justin Trudeau présentera des excuses officielles aux descendants de militaires noirs

TRURO, N.-É. — Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, sont attendus à Truro, en Nouvelle-Écosse, ce samedi, pour y présenter des excuses officielles aux descendants du 2e Bataillon de construction, pour le traitement réservé à la seule unité entièrement composée de Noirs du Canada qui a servi pendant la Première Guerre mondiale.

M. Trudeau et Mme Anand seront accompagnés par d’autres représentants du gouvernement fédéral et des Forces armées canadiennes pour ces excuses officielles du gouvernement canadien.

Ces excuses surviennent après des consultations avec les descendants des 600 membres du 2e Bataillon de construction, décrits comme des héros par la ministre de la Défense Anita Anand lorsqu’elle a annoncé en mars dernier ses plans pour offrir des excuses officielles.

Des centaines d’hommes noirs au Canada ont été repoussés lorsqu’ils se sont portés volontaires pour combattre outre-mer en 1914 parce qu’ils n’étaient pas recherchés dans ce qui était considéré comme une guerre d’hommes blancs.

Après deux ans de protestation, l’armée canadienne a obtenu en 1916 l’autorisation d’établir un bataillon non combattant séparé, et plus de 300 de ceux qui se sont enrôlés venaient de la Nouvelle-Écosse.

Seuls quelques-uns de ses membres étaient prêts au combat, principalement parce que le bataillon s’est fait dire à maintes reprises qu’on ne voulait pas de son aide sur la ligne de front et il n’a reçu aucune reconnaissance publique à son retour au pays.

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont dit que le racisme systémique subi par les hommes du 2e Bataillon de construction constitue une conduite haineuse.