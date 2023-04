Justin Trudeau promet de l’aide fédérale à la suite de la tempête de verglas

MONTRÉAL — C’est sous une pluie de morceaux de glace tombant de branches pliées sous leur poids que le premier ministre Justin Trudeau et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont fait le point, jeudi, au lendemain de la tempête de verglas qui a frappé le sud-ouest du Québec.

Derrière eux, un énorme arbre gisait en travers d’une petite rue résidentielle du quartier Villeray, ses branches emmêlées dans un fil électrique emporté par la chute alors que des cols bleus s’affairaient patiemment à dégager le tout. Cette scène était typique de ce que l’on pouvait voir un peu partout dans la métropole, où les rues et trottoirs remplis de branches cassées n’étaient pas sans rappeler la tempête de verglas de 1998.

Le premier ministre s’est dit prêt à offrir toute l’aide fédérale disponible aux municipalités et à la province qui en feront la demande afin de soutenir le rétablissement, qui s’annonce long et difficile dans certains secteurs. «On va être là pour aider. On comprend à quel point les équipes municipales, l’équipe de la province, Hydro-Québec sont là-dessus, mais (…) s’il y a quelque chose qu’on peut faire, on va être là pour répondre positivement à toute demande qui pourrait être faite.»

Justin Trudeau a toutefois précisé qu’il n’avait reçu aucune demande d’aide financière ou autre pour l’instant.

Le quartier où il se trouvait est situé dans sa circonscription de Papineau.

Plusieurs endroits où se réfugier

Valérie Plante, de son côté, a invité les Montréalais vivant dans des quartiers où il n’y avait plus d’électricité à profiter des installations municipales dans les quartiers où il y en a. «S’il y a des gens qui souhaitent avoir accès à du Wifi, de la chaleur, sachez que dans les arrondissements qui ont de l’électricité, les maisons de la culture et les bibliothèques sont ouvertes. Plusieurs arrondissements ont beaucoup d’installations à la disposition des citoyens et citoyennes.»

Elle n’a pas caché une certaine inquiétude pour les résidants privés de chauffage, alors que les prévisions météo n’augurent rien de bon, ajoutant que la Ville est à se préparer pour les prochaines heures. «Présentement, il fait doux, demain, ça va refroidir, mais ce qu’on souhaite mettre en place, ce sont des centres, des endroits, des haltes chaleur où les gens pourront aller dormir au chaud, mais également, par exemple, profiter de l’eau chaude. Alors on est en train de mettre ça en place. On a déjà un premier lieu qui est confirmé et c’est le Centre Lasallien, dans l’arrondissement de Villeray Saint-Michel Parc extension.»

Mme Plante a précisé que le nettoyage se faisait selon l’ordre suivant: d’abord les artères principales, puis les rues locales et enfin les parcs. Elle a d’ailleurs demandé aux citoyens d’éviter d’aller dans les parcs où plusieurs arbres lourdement chargés de glace représentaient une menace certaine pour les promeneurs.

Pas de camping intérieur

Pour sa part, le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann, a imploré les citoyens privés d’électricité de ne pas utiliser d’appareils de chauffage ou de cuisson à combustion à l’intérieur de leurs domiciles, ceux-ci présentant des risques importants d’incendie et d’intoxication.

«Évitez à tout prix d’utiliser des appareils de cuisson ou des appareils de chauffage à l’intérieur. On va ouvrir des centres d’hébergement d’urgence à partir de ce soir, on va vous communiquer par tous les moyens possibles les localisations de ces centres, ça va être sur tout le territoire de l’agglomération de Montréal.»

Un peu partout à travers la métropole, des équipes s’affairaient, jeudi, à couper et ramasser des branches, et ce, dans à peu près tous les secteurs de la ville.