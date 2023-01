Justin Trudeau recevra la semaine prochaine le premier ministre japonais à Ottawa

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau recevra la semaine prochaine son homologue du Japon, Kishida Fumio, pour une rencontre bilatérale à Ottawa.

Dans un communiqué publié jeudi, le bureau de M. Trudeau a indiqué que les deux leaders discuteront notamment «des priorités du Japon pour sa prochaine présidence du G7».

La rencontre, qui aura lieu le 12 janvier, sera aussi l’occasion d’aborder la stratégie indopacifique récemment annoncée par le gouvernement Trudeau. Il s’agira de la première visite officielle au Canada de Kishida Fumio depuis son entrée en fonction, en 2021.

«J’ai hâte d’accueillir le premier ministre Kishida au Canada pour resserrer encore davantage notre collaboration et obtenir des résultats pour les citoyens du Canada et du Japon», a déclaré le premier ministre canadien par la voie du communiqué relayé par son bureau.

On peut également lire que les enjeux reliés à l’invasion russe de l’Ukraine seront à l’agenda.

«Le Canada et le Japon entretiennent une profonde amitié qui repose sur des décennies de coopération et qui est ancrée dans nos valeurs communes et dans les liens étroits qui unissent nos populations, a ajouté M. Trudeau. Sur les plans du commerce, de l’innovation et de l’investissement, nous profitons d’une solide relation soutenue par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui favorise la réussite des entreprises et des travailleurs de nos deux pays depuis 2018.»

Le Japon est «le plus important partenaire bilatéral du Canada au chapitre des investissements étrangers directs en Asie», souligne Ottawa dans son communiqué.