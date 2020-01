Justin Trudeau rencontre Brian Pallister

WINNIPEG — Le premier ministre Justin Trudeau rencontrera lundi le moins hostile des premiers ministres conservateurs des Prairies, celui du Manitoba, Brian Pallister.

Ce tête-à-tête arrive au deuxième jour d’une réunion du conseil des ministres fédéraux qui se tient à Winnipeg, un lieu choisi dans l’espoir de tendre la main à une région qui a tourné le dos aux libéraux de Justin Trudeau lors de l’élection du 21 octobre.

L’élection a réduit les libéraux à une minorité; ils n’ont obtenu aucun siège en Alberta et en Saskatchewan et ont perdu trois de leurs sept sièges au Manitoba.

M. Pallister a indiqué sa volonté d’agir comme pont entre le gouvernement fédéral et les deux autres premiers ministres des Prairies, ouvertement hostiles envers les libéraux de M. Trudeau, soit Jason Kenney de l’Alberta et Scott Moe de la Saskatchewan.

Ils reprochent aux politiques environnementales fédérales de ruiner les industries énergétiques de leur province. Depuis que les libéraux ont été réélus minoritaires, les discussions sur les liens rompus entre les deux provinces et le gouvernement — et même sur la possibilité d’une séparation pure et simple — se sont multipliées.

Mais alors que la réunion du cabinet est un exercice de sensibilisation dans la région mécontente, le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson a signalé dimanche que le plan du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques, y compris la taxe nationale sur le carbone, ne devrait pas être modifié pour apaiser ces provinces.

«Nous devons veiller à ce que, lors de l’élaboration de la politique climatique, nous soyons sensibles aux préoccupations et aux aspirations de toutes les régions du pays», a déclaré M. Wilkinson, qui a grandi en Saskatchewan.

Mais bien qu’il ait déclaré que le gouvernement est «toujours ouvert» aux conversations sur l’amélioration des politiques publiques, M. Wilkinson a ajouté: «Je vous dirais que nous venons de traverser une campagne électorale où le prix de la pollution a été un élément clé de la discussion, et les deux tiers des Canadiens ont voté pour des partis qui soutiennent un prix sur la pollution.»

«C’est le moyen le plus efficace de réduire les émissions.»

Le gouvernement espère toutefois que l’hostilité des provinces de l’ouest se refroidira maintenant que la construction du projet d’expansion du pipeline Trans Mountain est en cours et que la Cour suprême a levé la semaine dernière un autre obstacle juridique.