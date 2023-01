Justin Trudeau rencontrera Joe Biden au sommet des «Trois Amigos»

WASHINGTON — Le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden se rencontreront mardi matin, alors que le vrai travail commence au Sommet des dirigeants nord-américains – aussi appelé Sommet des «Trois Amigos».

Ce sera la première rencontre formelle entre les deux dirigeants depuis le Sommet des Amériques en juin.

Tout comme lors du rassemblement des dirigeants de l’hémisphère l’année dernière, l’agenda du président Biden sera dominé par la crise migratoire à la frontière américano-mexicaine.

C’est pourquoi la réunion de mardi sera la meilleure occasion pour M. Trudeau de discuter spécifiquement du Canada avec le président américain.

Les deux politiciens auront beaucoup de choses à se dire, allant des différends commerciaux persistants sur le marché laitier et le secteur automobile au Programme de voyageurs de confiance connu sous le nom de Nexus.

Mais pour le Canada, l’objectif économique primordial du sommet sera de s’assurer que M. Biden – un ardent défenseur de la politique protectionniste et favorable aux travailleurs – considère ses voisins de l’Amérique comme de véritables partenaires et collaborateurs.

Cela ressortait assez clairement du sommet des chefs d’entreprise de tout le continent, lundi.

«Beaucoup trop souvent, nous avons agi soit comme trois pays indépendants, soit comme deux relations bilatérales. Dans le monde d’aujourd’hui, cela va nous laisser derrière», a déclaré Goldy Hyder, président et directeur général du Conseil canadien des affaires.

Il est temps pour les dirigeants des trois pays de considérer l’Amérique du Nord comme une seule unité autonome plutôt que comme des entités distinctes, a ajouté M. Hyder.

Justin Trudeau a rappelé, lundi, que le continent avait failli perdre l’ALENA en 2019, cet accord de libre-échange adopté 25 ans plus tôt qui, dans l’ère de Donald Trump, a été remplacé par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

«Le gouvernement mexicain, et moi et mon gouvernement au Canada, avons travaillé très, très fort pour essayer de convaincre l’administration américaine à l’époque de l’importance du commerce avec des amis, des chaînes d’approvisionnement intégrées, des partenariats fiables et d’une approche continentale pour créer des opportunités pour nos citoyens», a-t-il soutenu.