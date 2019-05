Justin Trudeau se rend à Chicago pour assister au spectacle de sa mère

CHICAGO — Justin Trudeau et sa famille seront à Chicago au cours du week-end pour assister à la conférence-spectacle autobiographique de la mère du premier ministre, Margaret Trudeau

Une porte-parole du cabinet du premier ministre a confirmé que M. Trudeau ira écouter la conférence de sa mère intitulée «Certain Woman of an Ange» qui sera présentée au Second City’s UP Comedy Club.

Selon le site de la salle de spectacle, cette soirée se veut «une conversation candide» au cours de laquelle Mme Trudeau «racontera son histoire exceptionnelle dans ses propres mots».

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de la «Semaine du bien-être» présenté par la salle de spectacle. Parmi les autres activités à l’affiche figurent des ateliers et des conférences portant sur la santé mentale.

Depuis qu’elle est devenue écrivaine et conférencière, Mme Trudeau ne cache pas ses ennuis de santé, elle qui souffre de trouble bipolaire,

La conférence de samedi soir était présentée à guichet fermé et des billets à 45 $ US étaient encore disponibles pour celle de dimanche après-midi.