Justin Trudeau se rendra aux Bahamas pour participer à la Caricom

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau se rendra la semaine prochaine dans les Bahamas pour rencontrer ses homologues de 20 pays caribéens.

Dans un communiqué de presse publié samedi, le cabinet de M. Trudeau a indiqué que celui-ci sera à Nassau les 15 et 16 février à titre d’invité spécial de la 44e Réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (Caricom).

Selon ce communiqué, la situation en Haïti figure parmi les principaux sujets à l’ordre du jour.

Des centaines de personnes ont été enlevées et tuées par des bandes criminelles qui profitent de l’instabilité politique dans ce pays. Aucune élection ne s’est déroulée depuis la période pré-pandémique.

Haïti a réclamé une intervention militaire internationale afin de stabiliser le pays. Les autorités américaines ont déclaré que le Canada serait le choix idéal pour diriger cette force, mais M. Trudeau a déjà indiqué que le gouvernement fédéral n’ira de l’avant que s’il existe un consensus politique des Haïtiens.

Le gouvernement fédéral a annoncé la semaine dernière le déploiement d’un avion de patrouille à long rayon d’action pour perturber les activités des gangs.

Le Canada a déjà fourni plus de 98 M$ en aide internationale pour répondre aux besoins fondamentaux et urgents de la population haïtienne, précise le communiqué du gouvernement canadien. Ottawa a aussi imposé des sanctions à des personnes, notamment parmi l’élite haïtienne, soupçonnées de soutenir les bandes criminelles lourdement armées qui commettent des enlèvements, des viols et qui bloquent l’accès à des services essentiels à la population.