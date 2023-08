Justin Trudeau se rendra en Indonésie, à Singapour et en Inde la semaine prochaine

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau se rendra en Asie la semaine prochaine pour une tournée éclair en Indonésie, à Singapour et en Inde.

Le voyage officiel, qui implique notamment le sommet des dirigeants du G20 à New Delhi, les 9 et 10 septembre, sera axé sur les liens économiques dans les régions en plein essor de l’Asie du Sud-Est, alors que le Canada cherche une alternative à la Chine.

À Jakarta, d’abord, M. Trudeau assistera les 5 et 6 septembre à des réunions de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, où le groupe de 10 pays ratifiera un accord de partenariat stratégique avec le Canada.

Puis, à Singapour, le premier ministre rencontrera le chef du gouvernement et des dirigeants d’entreprise de la cité-État pour promouvoir les investissements au Canada et les exportations canadiennes.

M. Trudeau participera ensuite au sommet du G20, en Inde, où il prévoit se concentrer sur la coopération dans les dossiers du changement climatique, de la réforme de la finance internationale pour les États les plus pauvres et de la sécurité énergétique.

Selon un communiqué de presse, M. Trudeau passera ainsi deux jours dans chaque pays, en mettant l’accent sur la promotion du commerce et de l’abordabilité.

Ottawa négocie actuellement des accords commerciaux distincts avec l’Inde et l’Indonésie, mais aussi avec tout le bloc de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Au sommet du G20, le cabinet du premier ministre indique que M. Trudeau plaidera pour le retrait de la Russie de l’Ukraine, mais de nombreux membres du groupe ont choisi de ne pas critiquer Moscou.

«Agir en collaboration pour affronter les crises mondiales tout en exigeant des comptes de la part de la Russie sont des tâches essentielles pour préserver l’intégrité et l’efficacité du G20», indique le communiqué publié mercredi par le cabinet du premier ministre.

L’Inde, pays hôte du sommet, s’est d’ailleurs montrée réticente à aborder la question lors d’autres événements du G20 cette année. New Delhi a décliné la demande de pays comme le Canada visant à ce que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, participe à ce sommet du G20.

Le gouvernement libéral encadre ce voyage officiel autour de sa «stratégie indopacifique», publiée en novembre 2022, dans le but de tisser des liens économiques et militaires plus étroits en Asie avec des pays autres que la Chine.

La ministre du Commerce international, Mary Ng, devrait accompagner M. Trudeau lors des étapes de son voyage en Indonésie et à Singapour, mais pas en Inde.