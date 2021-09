Justin Trudeau se tourne vers la crise en Alberta pour critiquer Erin O’Toole

MONTRÉAL — Les Canadiens n’ont qu’à regarder vers l’Alberta pour voir à quel point la situation sanitaire au pays pourrait se détériorer sous un gouvernement conservateur à Ottawa.

C’est ce qu’a laissé entendre le chef libéral Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse à Montréal jeudi matin.

Sous le feu des critiques en raison d’une flambée des cas et d’un réseau de santé au bord de l’implosion, le gouvernement de Jason Kenney a annoncé le retour de l’état d’urgence dans la province et a réintroduit des mesures d’urgence. Il a aussi annoncé l’imposition imminente d’un passeport vaccinal pour les activités non essentielles.

Dans les circonstances, M. Trudeau a soigneusement évité de critiquer directement M. Kenney. Il a plutôt gardé ses attaques pour son adversaire conservateur Erin O’Toole.

Selon le chef libéral, «les Canadiens voient que le leadership compte, peu importe le niveau» et «les choix qu’on fait pour diriger un gouvernement en temps de crise, qu’il soit provincial ou fédéral, dictent comment on va s’en sortir». Et en ce moment, les Canadiens ont un choix à faire: veulent-ils en finir contre la pandémie ou aller de l’avant avec des «demi-mesures» du Parti conservateur?

M. Trudeau en a profité pour décocher une autre flèche à l’égard des conservateurs en réponse à une question sur la perspective d’un gouvernement minoritaire, lundi prochain.

«Mon but, c’est d’avoir le plus grand nombre de députés libéraux élus à travers le pays, particulièrement quand on regarde la situation en Alberta. Ça ferait du bien d’avoir des voix libérales pour défendre la science, pour défendre la majorité qui a fait la bonne chose pendant cette pandémie et qui est en train de souffrir», a-t-il dit.

M. Trudeau passera toute la journée au Québec jeudi et y fera de nombreux arrêts.