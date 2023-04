Justin Trudeau sera à New York la semaine prochaine, pour le «Global Citizen NOW»

NEW YORK — Le premier ministre Justin Trudeau, le président français, Emmanuel Macron, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se joindront à des chefs d’entreprise, des dirigeants politiques et des philanthropes — ainsi qu’à des célébrités, dont Hugh Jackman et John Legend — pour l’édition de cette année de la conférence «Global Citizen NOW», à New York à partir du 27 avril.

La conférence combinera des annonces majeures sur les initiatives politiques avec des discussions sur les mesures immédiates qui peuvent être prises pour lutter contre le changement climatique, l’insécurité alimentaire, l’inégalité entre les sexes et d’autres enjeux.

«Les Objectifs de développement durable des Nations unies ont pour but premier de bâtir un avenir juste, égal et pacifique, où tous les gens ont accès à de l’air pur et à de l’eau propre. C’est aussi la vision du sommet Global Citizen NOW», indique M. Trudeau dans un communiqué.

«À New York, je suis impatient de faire avancer nos progrès communs et de plaider en faveur d’engagements mondiaux solides pour soutenir l’égalité des sexes et le renforcement de l’autonomie des femmes et des filles partout dans le monde.»

Le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, a déclaré que ce sommet se concentrera sur «la transformation des idées en impact réel».

Des dirigeants de Verizon, Cisco, Citi et Procter & Gamble se joindront aux responsables philanthropiques des fondations Ford, Open Society, PepsiCo et Rockefeller pour discuter de la manière dont les changements peuvent être mis en œuvre.

M. Trudeau profitera de sa visite à New York pour s’adresser au «Council on Foreign Relations», un groupe de réflexion non partisan. Il aura aussi des entretiens «avec des représentants du secteur privé, des investisseurs et des responsables financiers à New York», indique le communiqué du cabinet du premier ministre.

Par ailleurs, M. Trudeau, qui est coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable, et son homologue de la Barbade, Mia Mottley, convoqueront une réunion du Groupe «pour faire le point sur la situation à mi-parcours de la réalisation des Objectifs de 2030 et pour rehausser le niveau d’ambition à cet égard avant la tenue du Sommet sur les ODD en septembre 2023».