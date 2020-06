Justin Trudeau souhaite un accès universel à l’éventuel vaccin contre le virus

OTTAWA — Justin Trudeau a soutenu jeudi qu’un éventuel vaccin contre la COVID-19 devra être offert partout dans le monde si l’on veut éradiquer cette maladie.

Le premier ministre a transmis ce message d’accès universel lors de son troisième sommet international en une semaine. Le Canada tente d’obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies et sa plateforme de campagne mise sur la reconstruction du monde après la pandémie. Le sommet de jeudi, organisé par le premier ministre britannique, Boris Johnson, vise à garantir aux pays pauvres un accès rapide à un éventuel vaccin contre le coronavirus mortel responsable de la COVID-19.

M. Trudeau a soutenu que la communauté internationale devait coopérer pour que les citoyens du monde entier aient accès aux vaccinations, «en particulier les plus vulnérables». Il a indiqué que «la santé de nos concitoyens dépend de la santé de chacun, partout dans le monde».

Le premier ministre s’est joint de façon virtuelle, jeudi, aux dirigeants de 50 pays et de grandes organisations, dont les philanthropes Bill et Melinda Gates, à cette conférence internationale des donateurs, qui espère recueillir près de 10 milliards $ pour GAVI, l’Alliance du vaccin, la principale agence de distribution de vaccins dans les pays moins développés.

Le premier ministre a déjà annoncé l’engagement de 600 millions $ sur cinq ans du Canada envers cette agence GAVI, qui a depuis 20 ans vacciné 760 millions d’enfants et évité 13 millions de décès dans les pays les plus pauvres du monde.

«Les vaccins fonctionnent et 86 % des enfants du monde ont bénéficié de la vaccination systématique, a rappelé M. Trudeau jeudi. Et au milieu d’une pandémie mondiale, il n’a jamais été aussi important de renforcer les capacités de riposte aux éclosions de maladies et de travailler avec des organisations pour développer et administrer les vaccins.»

Un plan «post-pandémie»

La veille de cette conférence de Londres, M. Trudeau avait prononcé un discours lors d’un sommet virtuel de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il a alors déclaré aux membres que le Canada était déterminé à aider les pays en développement les plus touchés par la pandémie à survivre à cette crise.

Ses remarques ont rappelé un message qu’il avait livré la semaine dernière lorsqu’il a coorganisé une conférence parrainée par l’ONU visant à élaborer un plan de relance mondial coordonné, qui ne néglige aucun pays.

Sans un plan mondial, l’ONU estime que la pandémie pourrait réduire de près de 8500 milliards $ l’économie mondiale au cours des deux prochaines années, plaçant 34,3 millions de personnes dans une extrême pauvreté cette année et potentiellement 130 millions de plus au cours de la décennie.

M. Trudeau joue un rôle de premier plan dans les conférences internationales, deux semaines avant que les 193 ambassadeurs auprès de l’ONU commencent à voter par scrutin secret afin de pourvoir deux sièges non permanents au Conseil de sécurité. Le Canada est en compétition pour l’un des deux sièges avec la Norvège et l’Irlande.

Le vote du 17 juin doit être mené sans une réunion plénière de l’Assemblée générale, en raison des exigences de distanciation physique.