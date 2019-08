Justin Trudeau vante les mérites de son gouvernement à Vancouver

VANCOUVER — Justin Trudeau a profité d’une rencontre avec le maire de Vancouver pour vanter le bilan de son gouvernement sur certaines des questions les plus délicates auxquelles cette métropole doit faire face.

Le chef libéral a déclaré avant la rencontre de vendredi que les investissements de son gouvernement avaient permis la construction, la rénovation et la création de plus de logements pour plus de personnes.

Sur la crise des opioïdes, M. Trudeau dit reconnaître la tragédie extraordinaire que cela représente pour les collectivités, les familles et les personnes. Il a affirmé que son gouvernement avait investi dans l’aide aux intervenants de première ligne, modifié la réglementation pharmaceutique, fourni de l’aide aux médecins et soutenu des sites de consommation sécurisée.

M. Trudeau a aussi rappelé que son gouvernement avait fait le choix, il y a quatre ans, d’investir dans les infrastructures et les transports publics partout au pays.

Le maire Kennedy Stewart, qui a été député néo-démocrate à Ottawa de 2011 à 2018, a remercié le premier ministre et son gouvernement pour les «investissements records» faits à Vancouver et a déclaré qu’il avait hâte de travailler avec lui.