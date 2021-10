Justin Trudeau visitera la Première Nation Tk’emlúps te Secwepemc lundi

OTTAWA — La Première Nation Tk’emlúps te Secwepemc en Colombie-Britannique a annoncé la visite du premier ministre Justin Trudeau lundi.

Le voyage du 18 octobre fait suite à ses excuses à la cheffe Rosanne Casimir pour ne pas avoir répondu aux invitations du 30 septembre, première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

M. Trudeau a reçu des réactions négatives pour s’être rendu à Tofino, en Colombie-Britannique, ce jour-là pour passer du temps avec sa famille au lieu d’assister à des événements pour honorer les survivants des pensionnats pour Autochtones.

Il avait assisté à un événement sur la colline du Parlement la nuit précédente et avait parlé à des survivants des pensionnats par téléphone le jour même, mais M. Trudeau a affirmé qu’il avait fait «une erreur» en voyageant.

La Première Nation de Kamloops, en Colombie-Britannique, a annoncé en mai qu’un radar à pénétration de sol avait détecté ce que l’on croit être les restes de 215 enfants autochtones dans des sépultures anonymes sur le site d’un ancien pensionnat.

La Première Nation de Cowessess en Saskatchewan a révélé une découverte similaire de plus de 700 sépultures anonymes un mois plus tard, alors que de nombreuses personnes à travers le pays ont exprimé du chagrin et de la colère face à la nouvelle.

La Première Nation Tk’emlúps te Secwepemc a déclaré qu’elle n’était pas intéressée par des excuses qui n’entraînaient pas de réel changement, et a appelé le gouvernement fédéral à fournir du financement pour aider les survivants et leurs familles à guérir du traumatisme causé par le système des pensionnats.