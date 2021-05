Justin Trudeau voyagera au Royaume-Uni pour assister au sommet du G7

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau traversera l’Atlantique pour assister au Sommet du G7 qui se tiendra au Royaume-Uni du 11 au 13 juin.

Ce n’est pas le cabinet du premier ministre du Canada qui l’a confirmé, mais bien un compte-rendu du bureau du premier ministre britannique Boris Johnson relatant leur conversation qui a eu lieu vendredi.

On peut y lire que «les leaders ont hâte de se voir à Cornwall dans deux semaines».

Selon ce compte-rendu, MM. Trudeau et Johnson ont discuté d’objectifs communs entre le Canada et le Royaume-Uni, soit la lutte contre les changements climatiques, l’accès aux vaccins contre la COVID-19 à travers le monde et l’amélioration de l’égalité entre les genres et l’éducation des filles.

Le bureau de M. Trudeau n’avait pas de commentaires à faire dans l’immédiat.

La veille, lors d’une conférence de presse, le premier ministre canadien avait cependant assuré aux journalistes que, s’il décidait de faire le voyage, la délégation canadienne et lui allaient s’assurer de respecter «toutes les mesures, y compris la quarantaine à l’hôtel» au retour.