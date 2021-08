Kaboul: deux attentats suicides près de l’aéroport font au moins 13 morts

KABOUL — Deux kamikazes et des hommes armés ont attaqué jeudi des foules d’Afghans affluant vers l’aéroport de Kaboul, transformant une scène de désespoir en une scène d’horreur dans les derniers jours de transport organisé pour ceux qui fuient la prise de contrôle des talibans. Au moins 13 personnes ont été tuées et 15 autres, blessées, selon des responsables russes.

L’un des kamikazes a touché des personnes debout dans un canal d’eaux usées, sous un soleil de plomb, faisant tomber les corps dans l’eau fétide. Ceux qui, quelques instants plus tôt, avaient espéré prendre l’avion pouvaient être vus transportant des blessés vers les ambulances dans un état second, leurs propres vêtements assombris de sang.

Selon un responsable américain, l’attaque complexe aurait été menée par Daech (groupe armé État islamique). L’affilié de Daech en Afghanistan est bien plus radical que les talibans, qui ont récemment pris le contrôle du pays et qui ont condamné l’attaque.

Des responsables occidentaux avaient mis en garde contre une attaque majeure, exhortant les gens à quitter l’aéroport, mais ce conseil est resté largement ignoré par les Afghans désespérés de fuir le pays dans les derniers jours d’une évacuation menée par les États-Unis, avant que ceux-ci ne mettent officiellement fin à leurs 20 années de présence, le 31 août.

Au moins 13 personnes sont mortes et 15 ont été blessées, selon le ministère russe des Affaires étrangères, qui a donné le premier décompte officiel des victimes. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a également confirmé les explosions et a déclaré qu’il y avait eu des victimes, mais n’a donné aucun chiffre. Il a déclaré qu’une explosion s’était produite près d’une entrée d’aéroport et une autre à une courte distance d’un hôtel.

Un responsable américain, qui a requis l’anonymat pour discuter des opérations en cours, a déclaré que des membres de l’armée américaine figuraient parmi les blessés.

Même lorsque la zone était touchée, les vols d’évacuation continuaient de décoller de l’aéroport de Kaboul, a indiqué le responsable.

La deuxième explosion a eu lieu à l’hôtel Baron ou à proximité, où de nombreuses personnes, dont des Afghans, des Britanniques et des Américains, ont été invitées à se rassembler ces derniers jours avant de se rendre à l’aéroport pour être évacués.

Un ancien de la Marine royale qui dirige un refuge pour animaux en Afghanistan a déclaré que son personnel et lui avaient été pris au piège à la suite de l’explosion près de l’aéroport.

«Tout d’un coup, nous avons entendu des coups de feu et notre véhicule a été pris pour cible. Si notre chauffeur ne s’était pas retourné, il aurait reçu une balle dans la tête par un homme tenant un AK-47», a déclaré Paul «Pen» Farthing à l’agence de presse britannique Press Association.