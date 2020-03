Kalen Schlatter, accusé de meurtre à Toronto, témoigne à son procès

TORONTO — Un homme accusé d’avoir agressé sexuellement et étranglé une jeune femme à Toronto soutient qu’elle était en vie quand il l’a quittée ce soir-là.

Kalen Schlatter, âgé de 23 ans, a témoigné lundi matin à son procès pour le meurtre au premier degré de Tess Richey, qui avait été portée disparue en novembre 2017.

M. Schlatter a raconté que lui et Mme Richey avaient discuté pendant une quarantaine de minutes ce soir-là, mais il soutient qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle parce qu’elle était menstruée. Il a alors proposé de rester quand même avec elle, mais elle lui a dit qu’il pouvait partir, ce qu’il aurait fait.

Le corps de la femme de 22 ans a été découvert quelques jours plus tard par sa mère et un ami de la famille.

On a appris plus tôt au procès que l’ADN de l’accusé avait été retrouvé sur le pantalon de Mme Richey et à l’intérieur de son soutien-gorge. Les jurés ont aussi entendu la semaine dernière l’ancien compagnon de cellule de M. Schlatter. Ce criminel au lourd passé a déclaré que l’accusé lui avait avoué avoir étranglé Mme Richey avec un foulard, lorsqu’elle a refusé de coucher avec lui.

La Couronne devrait contre-interroger M. Schlatter mardi.