Kamala Harris, Ron DeSantis et Rudy Giuliani commémorent le 11 septembre à New York

NEW YORK — La vice-présidente américaine, Kamala Harris, le candidat républicain à la présidence et actuel gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ainsi que l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, se sont joints aux personnes en deuil de New York lors d’une cérémonie commémorative des attentats du 11 septembre 2001, lundi.

Le groupe bipartisan de politiciens ne devait pas prendre la parole lors de la cérémonie marquant le 22e anniversaire de l’attaque terroriste la plus meurtrière survenue en sol américain. La cérémonie solennelle était plutôt axée sur la lecture des noms des personnes qui ont perdu la vie le jour des attaques.

Près de 3000 personnes ont été tuées lorsque des avions ont été détournés et ont percuté les deux tours du World Trade Center, à New York, et le Pentagone, à Washington, le 11 septembre 2001. Un autre avion détourné s’est aussi écrasé en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d’équipage eurent tenté d’en reprendre le contrôle.

Les commémorations ont permis de voir dans un même lieu des politiciens de tous les partis, même s’ils ne semblaient pas interagir.

Aux côtés de Mme Harris se trouvaient le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, la sénatrice de New York Kirsten Gillibrand, le maire de New York, Eric Adams, et l’ancien maire de New York Mike Bloomberg.

Non loin de là se trouvait M. Giuliani, qui était autrefois salué comme étant «le maire de l’Amérique» pour avoir dirigé la Ville de New York à la suite des attentats, mais qui est devenu ces dernières années associé aux efforts de l’ancien président Donald Trump pour faire annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden.

M. Trump, un ancien New-Yorkais, n’a pas assisté à la cérémonie de lundi, mais a plutôt publié une brève déclaration vidéo parlant des attaques et honorant les premiers intervenants.

M. Biden devait quant à lui souligner cette journée dans une base militaire à Anchorage, en Alaska, alors qu’il rentrait à Washington après un voyage en Inde et au Vietnam.

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a réagi par voie de communiqué au 22e anniversaire des attentats.

«Aujourd’hui, nous nous souvenons des quelque 3000 personnes, dont 24 Canadiens, qui ont perdu la vie ce jour-là en raison d’un acte insensé. Nos pensées accompagnent ceux qui ont perdu des proches, les milliers de blessés et tous ceux qui vivent encore aujourd’hui avec le traumatisme causé par cette tragédie», a-t-il écrit.

«En cette Journée nationale du service, nous nous souvenons des communautés comme Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont incarné avec brio les valeurs de notre pays en accueillant dans leurs foyers des passagers coincés pour leur apporter réconfort et leur offrir un repas chaud et un endroit où dormir.

«Vingt-deux ans plus tard, nous n’avons pas oublié ceux que nous avons perdus le 11 septembre – et nous ne les oublierons jamais.»

— Avec des informations de La Presse Canadienne