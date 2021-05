Kami Rita réalise sa 25e ascension de l’Everest au sein d’un premier groupe en 2021

KATMANDOU, Népal — Un sherpa a escaladé le mont Everest pour la 25e fois vendredi, faisant encore grimper le record qu’il détient du plus grand nombre d’ascensions du plus haut sommet du monde.

Kami Rita et 11 autres guides de montagne ont atteint le sommet vers 18 h, a indiqué Mira Acharya, responsable du ministère du Tourisme.

Il s’agit du premier groupe de grimpeurs à atteindre le sommet cette année, et ils ont fixé les cordes sur la voie glacée afin que des centaines d’autres grimpeurs puissent escalader le sommet plus tard ce mois-ci.

L’Everest était fermé à l’escalade l’année dernière à la fois sur son côté sud, qui se trouve au Népal, et sur son côté nord, qui se trouve en Chine, en raison de la pandémie de coronavirus. Le Népal a délivré des permis d’escalade cette année à 408 alpinistes étrangers malgré une flambée de cas de COVID-19.

La Chine a ouvert le versant nord à seulement quelques dizaines d’alpinistes qui seront testés pour le coronavirus et doivent garder leurs distances en grimpant.

M. Rita, âgé de 51 ans, a escaladé l’Everest pour la première fois en 1994 et fait le voyage presque chaque année depuis lors. Il est l’un des nombreux sherpas dont l’expertise et les compétences sont essentielles à la sécurité et au succès des centaines d’alpinistes qui se rendent au Népal chaque année pour se tenir au sommet de la montagne culminant à 8849 mètres.

Son père figurait parmi les premiers sherpas, et Kami Rita a suivi dans ses traces, puis a mené son aventure encore plus loin. En plus de ses 25 fois au sommet de l’Everest, M. Rita a escaladé plusieurs autres sommets parmi les plus hauts du monde, notamment le K-2, le Cho-Oyu, le Manaslu et le Lhotse.

Il était au camp de base de l’Everest en 2015 lorsqu’une avalanche a été déclenchée, tuant 19 personnes. Après cette tragédie, il a subi une pression familiale intense pour arrêter l’alpinisme, mais a finalement décidé de poursuivre son chemin.

Quarante-trois équipes ont été autorisées à escalader l’Everest au cours de la saison d’escalade printanière de cette année et seront assistées par environ 400 guides népalais.

Chaque mois de mai, il n’y a généralement que quelques fenêtres de beau temps au sommet pendant lesquelles les grimpeurs peuvent tenter de gravir le sommet.

– Par Binaj Gurubacharya – The Associated Press