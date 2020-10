Kanye West diffuse de faux résultats le donnant en avance sur Trump et Biden

Le rappeur et candidat indépendant à la présidentielle Kanye West a publié sur Twitter de faux résultats électoraux qui, selon lui, montraient qu’il devançait le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden dans la course.

Les chiffres partagés par Kanye West, montrant supposément les premiers résultats au Kentucky, n’étaient pas réels. Il s’agissait de données électorales simulées que l’Associated Press fournit à ses clients dans le cadre des tests de routine que l’agence de presse mène avant les élections. Les données contenues dans les tests sont générées aléatoirement et ne sont fondées sur aucun scénario prédéterminé.

Le rappeur a tweeté mardi soir une saisie d’écran avec les chiffres fictifs provenant du site de LEX 18 News, la station locale du réseau télévisé NBC au Kentucky, qui montrait que Kanye West avait 40 000 votes dans le Kentucky et devançait MM. Trump et Biden. Le test donnait Kanye West en troisième position derrière le libertarien Jo Jorgensen et l’indépendant Brock Pierce. Sa publication a été retransmise plus de 11 000 fois.

«PRÉPAREZ L’AILE OUEST!!! (…) C’est ce que j’ai ressenti quand j’ai vu les résultats du Kentucky», a écrit Kanye West plus tard, avec une vidéo de lui montrant les faux résultats sur son téléphone.

La fausse nouvelle a été reprise par un compte Twitter appartenant à un site qui affirme être une source d’actualités sur le hip-hop. «YE 2020 APRÈS TOUT? Kanye West mène face à Joe Biden et Donald Trump dans les bureaux de vote du Kentucky», pouvait-on lire. Le message a été partagé plus de 1800 fois.

Twitter a ajouté la mention «média manipulé» sous les trois publications. En cliquant sur la mention, on peut lire que l’information a été démentie par des médias locaux.

La chaîne LEX 18 News au Kentucky a précisé sur Twitter que les résultats n’étaient pas réels et faisaient partie d’un test.

«Quelqu’un a découvert un lien web mis en cache que nous avons utilisé lors des élections primaires de juin pour publier les résultats des élections de l’Associated Press. L’ancien lien continuait de diffuser les données actuelles de l’AP et montrait les résultats des tests, ce qui fait partie de la préparation que l’AP effectue avant les élections», a expliqué le réseau télévisé. «Les résultats affichés n’étaient pas valides. Ils faisaient simplement partie d’un test. Nous regrettons la découverte du lien mis en cache et avons supprimé les données de cette page. Nous nous excusons pour toute confusion.»

Kanye West, qui soutenait autrefois Donald Trump, a rompu avec le président républicain et a lancé sa propre candidature présidentielle. Son équipe a déposé à temps les documents nécessaires pour qu’il soit candidat Kentucky, mais il a dépassé les délais de dépôt dans plusieurs autres États, notamment certains États clés comme le Michigan et la Floride.