Kathy Hochul est devenue mardi la neuvième gouverneure d’un État américain

Alors que Kathy Hochul est devenue officiellement mardi gouverneure de l’État de New York, c’est un nombre historique de femmes qui occupent actuellement ces postes aux États-Unis – une poussée vers la parité qui pourrait se poursuivre aux élections de mi-mandat, l’année prochaine.

Neuf femmes sont maintenant gouverneures d’États américains, ce qui égale le record établi en 2004, puis égalé en 2007 et 2019. Mais on est encore bien loin de la parité.

Kathy Hochul est aussi devenue mardi la première femme à occuper l’un des postes de gouverneur les plus importants de tous les États américains. «New York dans son ensemble a été un endroit difficile pour les femmes qui veulent accéder aux plus hautes fonctions, car il y a un réseau très serré de gens qui font barrage», a déclaré Debbie Walsh, directrice du Centre pour les Américaines et la politique à l’Université Rutgers, au New Jersey voisin. «Et malheureusement, même en 2021, les femmes sont encore considérées, en fait, comme des recrues.»

Un siècle après que les femmes aient obtenu le droit de vote aux États-Unis, 19 États n’ont encore jamais été dirigés par une femme, dont certains des États les plus peuplés comme la Californie, la Floride, la Pennsylvanie et l’Illinois.

Mme Hochul a été lieutenante-gouverneure jusqu’à ce qu’elle succède à son collègue démocrate Andrew Cuomo, qui a démissionné après une décennie au pouvoir. M. Cuomo faisait face à une potentielle destitution après qu’une enquête de la procureure générale a conclu que le gouverneur avait harcelé sexuellement ou touché de manière inappropriée 11 femmes.

L’année prochaine pourrait être une année charnière pour les femmes candidates au poste de gouverneur. La gouverneure démocrate Kate Brown, de l’Oregon, sera la seule femme qui ne pourra pas se représenter. Six gouverneurs masculins devront aussi tirer leur révérence, ouvrant la voie à de nouveaux candidats des deux partis — et de nouvelles candidates.

Les femmes occupent actuellement 18 % des postes de gouverneurs, ce qui est nettement moins que les nouveaux records établis cette année: 27 % des sièges au Congrès américain et 31 % des sièges dans les législatures des États. En outre, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, est également devenue, cette année, la première femme à occuper ce poste dans toute l’histoire des États-Unis.

Une partie du défi que pose l’élection des femmes au poste de gouverneur consiste à attirer des candidates, a déclaré Wendy Doyle, PDG de l’organisation à but non lucratif «United WE», basée à Kansas City. L’organisation coordonne un effort pour que davantage de femmes soient nommées à des postes dans les conseils et commissions des États, des comtés et des villes. «C’est un travail de longue haleine. Mais on doit préparer une relève.»