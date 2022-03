Keiko Devaux remporte le pix Opus de la compositrice de l’année

MONTRÉAL — L’artiste Keiko Devaux a été couronnée compositrice de l’année au 25e gala des prix Opus, qui a été présenté virtuellement dimanche.

Pour cette distinction, la compositrice de musique contemporaine, originaire de la Colombie-Britannique et résidant à Montréal, s’est vue remettre un montant de 10 000$ offert par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

«Je me suis trouvée inspirée et touchée par la solidarité des artistes et la force de soutien qu’on a montré les uns envers les autres dans cette période pleine d’incertitudes. C’est une joie de faire partie de cette communauté», a mentionné Keiko Devaux lors de ses remerciements, dans une vidéo publiée sur le site web du gala.

Ses oeuvres ont voyagé dans le monde, a souligné le CALQ dans un communiqué de presse. Elles ont été interprétées dans plusieurs pays et par divers ensembles. La compositrice collabore aussi régulièrement avec des chorégraphes et des cinéastes.

Dans sa biographie disponible sur son site web, Keiko Devaux explique que sa démarche «embrasse un amour pour les sons et les méthodologies électroacoustiques, manipulant et déformant des sons acoustiques à l’aide d’outils numériques».

Le violoncelliste Stéphane Tétreault a, pour sa part, a remporté le titre d’interprète de l’année, un prix accompagné d’un montant de 5000$ du Conseil des arts du Canada. L’artiste prévoit de lancer en mai son nouvel album créé avec la harpiste Valérie Milot.

Les prix Opus visent à récompenser l’excellence et la diversité de la musique de concert au Québec dans différents répertoires musicaux.

On retrouve aussi parmi les lauréats, le pianiste Charles Richard-Hamelin dans la catégorie album de l’année en musiques classique, romantique, postromantique ou impressionniste, François Bourassa pour l’album de l’année jazz, le groupe Repères pour l’album en musique traditionnelle québécoise et la violoniste Marie Nadeau-Tremblay pour le prix découverte.

Le 25e gala Opus a été capté à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal et a été diffusé sur la page Facebook de La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Ce sont près d’une vingtaine de prix Opus et dix mentions d’excellence qui ont été décernés durant l’événement.

Le chanteur Marc Hervieux s’était vu confier l’animation du gala, tandis que l’animatrice et musicienne Catherine Perrin avait eu le mandat de mener des entrevues avec divers artistes pour discuter des défis et enjeux du milieu musical à travers le temps.