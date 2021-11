Kenney reconnaît qu’il y a une certaine rogne au sein de son parti

CALGARY — Le premier ministre albertain Jason Kenney a reconnu qu’il existait des tensions au sein de son Parti conservateur uni (PCU).

De son côté, le président du PCU a prié les membres de rester unis.

Les deux interventions sont survenues à quelques moments d’intervalle lors du congrès général du PCU, à Calgary.

Dans son discours inaugural, M. Kenney a défendu les mesures prises pour protéger le système de santé pendant la pandémie de COVID-19, même si certaines d’entre elles ont créé de la division au sein de son parti. Il a déclaré n’avoir aucun regret à ce sujet.

Un certain nombre de militants du parti croient que les diverses restrictions étaient trop sévères, mais d’autres jugent qu’elles auraient dû être adoptées plus tôt et de manière plus décisive.

Le taux de satisfaction envers le premier ministre a dégringolé au cours de la pandémie. Plusieurs controverses, comme des poursuites contre son cabinet et des luttes internes, ont grugé une bonne partie de son temps depuis son arrivée au pouvoir.

M. Kenney appuie la prochaine révision de sa direction, mais il a demandé aux membres de mettre l’accent sur les priorités des Albertains au lieu de perdre leur temps dans des conflits internes.

«Nous avons nos différends, comment n’importe quelle grande famille politique, et nous en aurons toujours. Il faut qu’on règle ces différends à l’interne», a-t-il lancé.