Kevin Spacey est condamné à payer pour les pertes subies de la série «House of Cards»

LOS ANGELES — Kevin Spacey et ses sociétés de production doivent verser au studio à l’origine de «House of Cards», ou «Le château de cartes» au Québec, plus de 30 millions de dollars américains en raison des pertes occasionnées par son licenciement pour inconduite sexuelle, selon une décision d’arbitrage rendue définitive lundi.

Dans un document déposé auprès de la Cour supérieure de Los Angeles demandant l’approbation de la décision par un juge, les arbitres ont estimé que M. Spacey avait violé les exigences de son contrat en matière de comportement professionnel en «adoptant un certain comportement à l’égard de plusieurs membres de l’équipe au cours de chacune des cinq saisons où il a joué et produit « House of Cards »».

MRC, le studio à l’origine de la populaire série, a dû licencier Kevin Spacey, interrompre la production de la sixième saison de la série, la réécrire pour en retirer le personnage central de M. Spacey, et la raccourcir de treize à huit épisodes pour respecter les délais, ce qui a entraîné des dizaines de millions de pertes monétaires, selon le document.

«La sécurité de nos employés, de nos plateaux et de nos environnements de travail est d’une importance capitale pour MRC et c’est pourquoi nous avons entrepris de pousser à la responsabilisation», a affirmé le studio dans un communiqué lundi.

Un représentant de Kevin Spacey n’a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire. Ses avocats ont fait valoir que les gestes de l’acteur n’étaient pas un facteur substantiel dans les pertes de l’émission.

La décision est intervenue après un combat juridique ayant duré plus de trois ans et une audience probatoire de huit jours qui a été tenue secrète pour le public, tout comme le reste du litige.

M. Spacey a fait appel de la décision auprès d’un panel de trois autres arbitres privés, qui ont donné raison aux plaignants, rendant la décision finale, et publique, lundi.

La carrière de l’oscarisé de 62 ans a connu un coup d’arrêt brutal à la fin de 2017, alors que le mouvement #MeToo prenait de l’ampleur.

L’acteur Anthony Rapp, qui a joué dans «Rent» à Broadway et au cinéma ainsi que dans «Star Trek: Discovery» à la télévision, a affirmé que Kevin Spacey lui avait fait une avance sexuelle lorsqu’il avait 14 ans pendant une fête dans les années 1980.

À l’époque, M. Spacey avait publié une déclaration disant qu’il ne se souvenait pas de la rencontre et s’était excusé.

Plusieurs autres accusations ont suivi. Certaines, dont celle de M. Rapp, ont intenté des procès.

Des enquêtes indépendantes ont révélé un harcèlement sexuel généralisé des personnes qui travaillaient sous les ordres de M. Spacey.