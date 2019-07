Kijiji interdit la vente de billets d’événements sur sa plateforme

TORONTO — Kijiji Canada a décidé de retirer la possibilité de vendre des billets d’événements sur sa plateforme en raison des difficultés rencontrées lors du passage aux billets électroniques.

La société, détenue par eBay, a annoncé que l’option de vente de billets était éliminée à compter de lundi, mais que les annonces déjà publiées resteront en place jusqu’à leur expiration. Toutes les publications auront expiré dans 60 jours.

Ebay conservera toutefois une part importante du marché de la revente de billets en tant que propriétaire du site StubHub.

Selon Kijiji, la décision a été prise parce qu’il était difficile de s’assurer de l’authenticité des billets électroniques, notamment parce qu’ils peuvent être achetés et vendus directement en ligne.

«Le passage des billets physiques aux billets électroniques au fil des ans a rendu les choses difficiles, cela a posé des problèmes à Kijiji», a admis le directeur général Matthew McKenzie.

«Il y a toujours des risques liés à l’achat de billets auprès de vendeurs privés. Et il y a aussi un élément émotionnel. Si vous souhaitez aller à un concert et que le temps presse, peut-être et que vous prendrez une décision que vous n’auriez pas prise habituellement.»

La société avait déjà restreint la revente de billets pour les Raptors de Toronto lors des championnats de la NBA, le prix des places ayant grimpé à des dizaines de milliers de dollars.

M. McKenzie a affirmé que la société empêchera les inscriptions de billets d’événement ailleurs sur le site grâce à une combinaison de surveillance automatisée, du personnel du service à la clientèle et de l’aide d’utilisateurs pouvant dénoncer des publications.

M. McKenzie a ajouté que les utilisateurs pourront toujours vendre des billets d’événements communautaires dans la catégorie «communauté».