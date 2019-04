Kim Jong Un est arrivé en Russie; rencontre avec Vladimir Poutine jeudi

KHASAN, Russie — Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un, est arrivé en Russie mercredi, quelque 24 heures avant le sommet très attendu qu’il aura avec le président russe, Vladimir Poutine.

Le train transportant Kim Jong Un doit l’emmener plus tard mercredi à Vladivostok, sur la côte du Pacifique, où aura lieu sa rencontre avec le président Poutine.

C’est la première fois qu’un dirigeant nord-coréen se rend en Russie depuis la visite effectuée en 2011 par Kim Jong Il, le père du leader actuel.

Selon des médias sud-coréens, le vice-premier ministre de la Russie, Youri Troutnev, donnera une réception en présence de M. Kim en fin de journée, mercredi, à Vladivostok.

Des médias russes rapportent que la rencontre entre Kim Jong Un et Vladimir Poutine devrait surtout porter sur le programme nucléaire nord-coréen. La rencontre de février dernier entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump n’a pas permis la conclusion d’un accord à ce sujet.

La Russie semble aussi être intéressée par un accès plus large aux ressources minérales de la Corée du Nord, y compris les métaux rares. Pyongyang, de son côté, convoite l’approvisionnement en électricité de la Russie et veut attirer des investissements russes pour moderniser ses installations industrielles, ses chemins de fer et ses autres infrastructures en ruine.

Le Russie et la Corée du nord partagent une frontière d’à peine quelques kilomètres de long sur la côte de la mer du Japon.